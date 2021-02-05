2021/02/05 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان لا تقل عدنا ولكنّا نوينانرسم الأشواك ورداً ونغازل ما بدأنا تلك أصوات المحبين وأصحاب المصيرْعِشقنا عطر وباحوه النشامى المترفينْقلت مهلاً فصدانا قد تماهى في عيون العاشقينْليتنا نصغي لذكرى من فلول القادمينْالمدى يحكي مع الريح الشديدة فاعذرينيْفأنا أغرف حزني وبقاياي اعتذارْلم أكُ أبكي على حال المرايافالمرايا فضحتني وأنا المكسور آذاني الرصيفْيا إلهي غربلوا شدوي ب ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عيون العاشقين ،،،،، - منصور الريكان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عيون العاشقين ،،،،، - منصور الريكان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).