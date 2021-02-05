2021/02/05 | 18:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مراسل السومرية نيوز، اليوم الجمعة، بعودة الهدوء إلى مناطق مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وقال مراسلنا، إن "المتظاهرين انسحبوا وعادت القوات الأمنية إلى ساحة الحبوبي وسط الناصرية، بعد الاشتباكات والمواجهات التي اندلعت بين الطرفين".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر طبي، بإصابة متظاهرين اثنين خلال الاحداث التي شهدتها مدينة الناصرية.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "متظاهرين اثنين أصيبا بإطلاق نار، نتيجة الصدامات التي حدثت مع القوات الأمنية خلال احتجاجات الناصرية".

وجدد العشرات من أبناء محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، احتجاجاتهم للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين، والإفراج عن الناشط المدني سجاد العراقي، في حين ردت القوات الأمنية عليهم بإطلاق الرصاص الحي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد نهار ساخن ومتوتر.. الهدوء يعود إلى مناطق الناصرية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد نهار ساخن ومتوتر.. الهدوء يعود إلى مناطق الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).