2021/02/05 | 18:43 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوز مصافي الوسط ونفط الوسط والجنسية وتعادل واحد في الجولة 17 لدوري الصالات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/05 | 18:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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