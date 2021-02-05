نائب عن عراقيون: استقطاع مبالغ كبيرة من النواب المتغيبين

2021/02/05 | 18:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نصار الحاج

كشف تحالف عراقيون، اليوم الجمعة، عن استقطاع مبالغ كبيرة من النواب المتغيبين بلا عذر شرعي.

وقال النائب عن (تحالف عراقيون) حسن فدعم لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "رئاسة مجلس النواب هي المعنية بموضوع الغياب والحضور للنواب"، مبيناً أن "النظام الداخلي للمجلس رسم آلية لمحاسبة المتغيبين وهو استقطاع مبالغ كبيرة جداً من رواتبهم التي يتقاضونها من البرلمان".

وأضاف أن "هناك بعض النواب لا يتقاضون رواتب من مجلس النواب لكونهم تسلموا مناصب سابقة سواء كان منصب رئيس وزراء أو رئيس برلمان أو وزيراً أو نائباً سابقاً فهم يتقاضون رواتب تقاعدية"، لافتاً الى أن "هناك نواباً متغيبين بمهام معينة داخل اللجنة لمتابعة وزارة أو غيرها وهؤلاء لديهم مبرر للغياب، بينما النواب المتغيبون بدون عذر شرعي يستقطع من رواتبهم مبالغ كبيرة حسب النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأكد فدعم أن "غياب النواب يؤثر على النصاب القانوني لجلسات مجلس النواب"، مبيناً أن "هناك مقاطعة تحصل من بعض القوى السياسية لجلسات البرلمان اعتراضاً على قانون ما أو موقف معين، كما حصل للحزب الديمقراطي الكردستاني في جلسات التصويت على قانون تمويل العجز المالي".

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