تعاطي المخدرات في لبنان.. أزمة جديدة تؤرق البلاد و

2021/02/05 | 18:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت نكتة رائجة في لبنان أن يقال "في هذه الأحوال الصعبة لم يعد هناك تاجراً نزيها لم يستغل الأزمة ويرفع أسعاره إلا تاجر المخدرات".

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