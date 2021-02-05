بومبيو يهاجم بايدن: لايمكن لشعبنا العودة إلى سنوات سياسة أوباما الخارجية!

2021/02/05 | 18:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حذر وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، من سياسة الرئيس جو بايدن الدبلوماسية، قائلا: "لا يمكن للشعب الأميركي أن يعود إلى ثماني سنوات أخرى من سياسة باراك أوباما الخارجية".

قناة "ناس" على تلكرام..



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وفي أول ظهور إعلامي له منذ إنتهاء ولاية دونالد ترامب، قال بومبيو لقناة "فوكس نيوز": "آمل أن يمضوا قدما في سياسة خارجية تشبه إلى حد كبير سياستنا الخارجية التي تقوم على مبدأ أمريكا أولا".

ورد بومبيو أيضا على قول الرئيس بايدن إن "ترامب فشل في مواجهة روسيا"، مؤكدا "أننا عملنا بجد لمنع روسيا من التدخل في انتخاباتنا.



أنا فخور بالعمل الذي قمنا به للرد على روسيا".

وأضاف: "عندما كنت وزيرا للخارجية، كنت أعرض الأمور مباشرة كما هي وبصراحة".



وعما إذا كان سيعود إلى الخدمة العامة ، قال بومبيو: "من الصعب معرفة ذلك..



لقد خدمت كجندي منذ فترة طويلة ثم أتيحت لي فرصة رائعة كعضو في الكونغرس، ثم وظيفتين جديدتين في إدارة ترامب.



أعتقد أنني الآن سآخذ استراحة قصيرة، ثم سنرى ما هو أمامنا".

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