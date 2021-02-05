2021/02/05 | 18:45 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

7sky: أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، باندلاع نزاعين عشائريين في العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر ان نزاعا عشائريا اندلع في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، استخدمت فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وأضاف المصدر؛ أن النزاع اسفر عن اصابة شخص واحد بجروح خطيرة، لافتا إلى أن الاشتباكات بين العشيرتين ما زلت مستمرة.

وفي الاثناء؛ ان نزاعا آخر اندلع ضمن منطقة ابو دشير الدورة تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة، بحسب المصدر.

وبين المصدر؛ أن الطرف الأول في النزاع قام بالاستيلاء على عجلة الطرف الثاني كفدية، مشيرا إلى أن النزاع كان بسبب ديون.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نزاعان عشائريان في بغداد..



إصابة شخص بجروح خطيرة والاستيلاء على عجلة مواطن كـ”فدية” 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نزاعان عشائريان في بغداد.. إصابة شخص بجروح خطيرة والاستيلاء على عجلة مواطن كـ”فدية”) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نزاعان عشائريان في بغداد.. إصابة شخص بجروح خطيرة والاستيلاء على عجلة مواطن كـ”فدية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).