الأنواء الجوية تنشر تقريراً بشأن حالة الطقس

2021/02/05 | 18:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نشرت هيئة الانواء الجوية، تقريراً بشأن حالة الطقس.

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