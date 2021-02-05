الذهب يتعافى من أدنى مستوى له منذ شهرين

2021/02/05 | 18:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خرج الذهب ، اليوم الجمعة، من أسوأ أسبوع له شهد فيه تراجعا لم يشهده منذ شهرين، ليسجل ارتفاعا.

ارتفع الذهب اليوم ، متعافيا من أدنى مستوى في ما يزيد عن شهرين والذي بلغه في الجلسة السابقة “.

وسجل المعدن الأصفر انخفاضا أسبوعيا بنسبة 2.6% وهو أكبر تراجع منذ الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من تشرين الثاني”.

وبحسب خبراء، فإن الأسعار بصدد تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ نهاية تشرين الثاني في ظل صعود الدولار “.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1796.77 دولارا للأونصة ، بعد أن نزل ما يزيد عن 2% لأدنى مستوياته منذ الاول من كانون الأول أمس الخميس، وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1797 دولارا.

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