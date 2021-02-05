الأمن العراقي يواجه تظاهرات في الناصرية بالرصاص الحي

2021/02/05 | 18:51 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحتجون يدعون للاستجابة لمطالبهم (أحمد الربيعي/ فرانس برس)

أصيب متظاهر عراقي بنيران عناصر الأمن، اليوم الجمعة، بعد تجدد الاحتجاجات الشعبية في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، جنوبي العراق، للمطالبة بكشف مصير المختطفين، ومحاسبة قتلة الناشطين، وتنفيذ مطالب المحتجين.واحتشد المئات من المتظاهرين في ساحة الحبوبي، بعد ظهر اليوم، على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة في المدينة، مرددين شعارات تندد باستمرار استهداف الناشطين في المحافظة، فيما أقدم الناشطون على قطع جسر الحضارات، القريب من الساحة وإحراق الإطارات فيه، ليتراشقوا بالحجارة مع عناصر الأمن الذين حاولوا منعهم من التظاهر.وأصيب أحد المتظاهرين، بعدما عمد عناصر الأمن إلى مواجهة الاحتجاجات بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع، محاولين تفريقها.وأكد الناشط رعد هاشم، في تغريدة له على "تويتر"، إصابة أحد المتظاهرين، وكتب: "هجوم حكومي على متظاهري ساحة الحبوبي ..



القوات الأمنية تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين المحتجين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، وردّ المتظاهرون بإغلاق جسر الحضارات، ونتج عن إطلاق الرصاص الحي سقوط جريح واحد حتى الآن، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة بين القوات الأمنية والمتظاهرين".

💥هجوم حكومي على متظاهري ساحة الحبوبي▪️القوات الأمنية تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين المحتجين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، وردّ المتظاهري باغلاق جسر الحضارات.ونتج عن إطلاق الرصاص الحي سقوط جريح واحد حتى الآن، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة بين القوات الأمنية والمتظاهرين pic.twitter.com/rBGo9Tf2fx

— رعد هاشم🌟Raad Hashim (@raad_arabi) February 5, 2021

من جهته، قال الناشط هيثم الناصري، وهو عضو في تنسيقية تظاهرات الناصرية، إن "المئات تجمعوا اليوم في الساحة (الحبوبي) احتجاجا على استمرار حملات استهداف المتظاهرين، من خلال تفجير العبوات الناسفة على منازلهم، وتهديدهم عبر منصات التواصل الاجتماعي وغيرها"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "هناك حملة منظمة لإنهاء صوت التظاهرات الشعبية في المحافظة، تشارك بها القوات الحكومية وفصائل مسلحة".وأضاف قائلا "من المستغرب أن عمليات تفجير العبوات على منازل الناشطين مستمرة، وأن الأجهزة الأمنية لم تعتقل أي شخص متورط بها، على الرغم من تقديم أدلة ومقاطع مصورة من كاميرات المنازل"، مشددا على أن "هناك تواطؤا واضحا من قبل الأجهزة الأمنية مع تلك الجهات التي تنفذ تلك العمليات".

#العراقإطلاق نار على متظاهري الناصرية قرب جسر الحضارات وأنباء عن سقوط جرحى.



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— Mustafa AL Dulaimi (@Mustafa2w5t7u9o) February 5, 2021

ومنذ صباح اليوم اتخذت القوات الأمنية إجراءات مشددة في المدينة، وعززت انتشارها محاولة منع التظاهرات، وقال ضابط في أمن المحافظة، إن "توجيهات عليا وصلت إلى القيادات الأمنية، نصت على تشديد الإجراءات في محيط ساحة الحبوبي وشوارع المدينة، سيما في أيام الجمعة".

وأكد الضابط لـ"العربي الجديد"، مشترطا عدم ذكر اسمه، أن "الوضع الأمني مستقر نوعا ما في المحافظة، إلا أن تسجيل عمليات استهداف لمنازل الناشطين، ما زال يشكل خطرا، إذ إن تلك العمليات تدفع باتجاه تجدد التظاهرات"، مبينا أن "القوات الأمنية تسعى لحماية المدينة وحماية المتظاهرين من خلال الإجراءات المشددة".وأشار إلى أن التحقيقات مستمرة بعمليات الاستهداف، والبحث عن المختطفين من الناشطين، وأن الأجهزة الأمنية تبذل جهدها في هذا الإطار".

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