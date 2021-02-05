الذهب يعاود الارتفاع أعلى 1800 دولار مع هبوط العملة الأمريكية

2021/02/05 | 18:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً بحوالي 14 دولاراً خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتعاود الصعود أعلى 1800 دولار، لكنها تتجه لأكبر خسارة أسبوعية في شهر.

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