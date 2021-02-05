البيتكوين ترتفع 2% أعلى مستوى 38 ألف دولار

2021/02/05 | 18:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت عملة البيتكوين بنحو 2 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتتداول أعلى 38 ألف دولار.

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