   تعطل الدوام الرسمي في مدارس الديوانية بسبب غزارة الامطار

2021/02/05 | 18:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعلن محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، تعطيل الدوام الرسمي في مدارس المحافظة بسبب ارتفاع مناسيب الأمطار

وقال الشعلان في بيان انه تلقت /المعلومة/ نسخة منه انه تم ” تعطيل الدوام الرسمي في كافة مدارس المحافظة جراء ازدياد كميات الأمطار المتساقطة على الديوانية، للحفاظ على صحة وسلامة ابنائنا التلاميذ والطلبة”.انتهى 25

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