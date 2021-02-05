محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي في مدارسها بسبب الأمطار

2021/02/05 | 18:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قررت محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس بسبب ارتفاع مناسيب المياه في الشوارع.

وقال مصدر مطلع، لـ(بغداد اليوم)، "محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، قرر تعطيل الدوام الرسمي في كافة مدارس المحافظة يوم غد السبت جراء ازدياد كميات الأمطار المتساقطة على الديوانية".

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