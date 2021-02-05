المكتب الاعلامي للصدر ينظم لقاء تشاوريا مع عدد من الاعلاميين والمدونين في العمارة

2021/02/05 | 18:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / نظم المكتب الاعلامي للسيد مقتدى الصدر ، اليوم الجمعة ، لقاء تشاوريا مع عدد من الاعلاميين والمدونين في العمارة .وجرت في اللقاء ، الذي ترأسه مسؤول المكتب الاعلامي للصدر حيدر الجابري، مناقشة الواقع الاعلامي للتيار الصدري و سبل النهوض و الارتقاء في مواجهة التحديات.و استمع الجابري للآراء المطروحة من قبل الحاضرين ، مبينا اهمية تبادل الافكار للاسهام بانبثاق رؤية اعلامية واعدة ./انتهى

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