أول محافظة تعطل دوام مدارسها جراء الأمطار في العراق

2021/02/05 | 18:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة الديوانية العراقية، اليوم الجمعة، تعطيل دوام مدارسها جراء الأمطار المتساقطة في المحافظة....

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