2021/02/05 | 18:51 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطالبين بتحويلها الى اقليم.. العشرات من المواطنين ينظمون وقفة احتجاجية في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/05 | 18:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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