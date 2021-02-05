2021/02/05 | 19:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص تشمل نوعين..المصرف العقاري يطلق القروض الإسكانية بمدة سداد 20 سنة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشمل نوعين.. المصرف العقاري يطلق القروض الإسكانية بمدة سداد 20 سنة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشمل نوعين.. المصرف العقاري يطلق القروض الإسكانية بمدة سداد 20 سنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).