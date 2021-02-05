روسيا تطرد دبلوماسيين أوروبيين.. والاتحاد الأوروبي يندد

2021/02/05 | 19:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت روسيا، الجمعة، طرد دبلوماسيين أوروبيين من أراضيها على خلفية قضية المعارض المسجون أليكسي نافالني، ما أثار ردود فعل أوروبية قوية وتوعدات بالرد على الخطوة الروسية.

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