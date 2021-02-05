2021/02/05 | 19:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال النائب حسن فدعم، الجمعة، إن النواب المتغيبون بدون عذر شرعي، سيتم استقطاع مبالغ كبيرة من رواتبهم، تماشيا مع النظام الداخلي لمجلس النواب.

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واضاف فدعم في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس" (5 شباط 2021)، أن "رئاسة مجلس النواب هي المعنية بموضوع الغياب والحضور للنواب"، مبيناً أن "النظام الداخلي للمجلس رسم آلية لمحاسبة المتغيبين وهو استقطاع مبالغ كبيرة جداً من رواتبهم التي يتقاضونها من البرلمان".

وتابع أن "هناك بعض النواب لا يتقاضون رواتب من مجلس النواب لكونهم تسلموا مناصب سابقة سواء كان منصب رئيس وزراء أو رئيس برلمان أو وزيراً أو نائباً سابقاً فهم يتقاضون رواتب تقاعدية".

ولفت الى أن "هناك نواباً متغيبون بمهام معينة داخل اللجنة لمتابعة وزارة أو غيرها وهؤلاء لديهم مبرر للغياب، بينما النواب المتغيبون بدون عذر شرعي يستقطع من رواتبهم مبالغ كبيرة حسب النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأكد فدعم أن "غياب النواب يؤثر على النصاب القانوني لجلسات مجلس النواب"، مبيناً أن "هناك مقاطعة تحصل من بعض القوى السياسية لجلسات البرلمان اعتراضاً على قانون ما أو موقف معين، كما حصل للحزب الديمقراطي الكردستاني في جلسات التصويت على قانون تمويل العجز المالي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’قطع راتب’ ضد النواب المتغيبين في البرلمان العراقي!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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