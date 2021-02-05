المصرف العقاري يطلق قروضا على نوعين

2021/02/05 | 19:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اطلق المصرف العقاري، الجمعة، القروض الاسكانية.وذكر المصرف في بيان، ان “المصرف العقاري سيقوم اعتبارا من الأسبوع المقبل بأطلاق قرض مبادرة البنك المركزي العراقي قرض شراء وحدات سكنية وتكون على نوعين، قرض شراء وحدات سكنية بمبلغ 100 مليون دينار”.وبين ان “قرض شراء وحدات سكنية ضمن المجمعات السكنية الاستثمارية بمبلغ 125مليون دينار علما […]

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