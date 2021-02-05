عقوبة “قطع راتب” ضد النواب المتغيبين

2021/02/05 | 19:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز قال النائب حسن فدعم، الجمعة، إن النواب المتغيبون بدون عذر شرعي، سيتم استقطاع مبالغ كبيرة من رواتبهم، تماشيا مع النظام الداخلي لمجلس النواب. واضاف فدعم في تصريح للوكالة الرسمية، أن “رئاسة مجلس النواب هي المعنية بموضوع الغياب والحضور للنواب”، مبيناً أن “النظام الداخلي للمجلس رسم آلية لمحاسبة المتغيبين وهو استقطاع مبالغ كبيرة …

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