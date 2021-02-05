2021/02/05 | 19:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مدير ناحية الوجيهية التابعة لمحافظة ديالى، اليوم الجمعة، بمصرع شابين اثنين، سقطت عجلتهما التي كانا يستقلانها في أحد الانهر، شمال شرق مركز المحافظة.

وذكر مدير الناحية، حاتم التميمي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "شابين اثنين توفيا مساء اليوم، نتيجة انقلاب مركبة كانا يقودها في نهر العزية في اطراف الوجيهية، شمال شرق بعقوبة".

وأضاف التميمي، أن "انقلاب العجلة في النهر ادى لمصرعهما في الحال، على الرغم من محاولات الاهالي انقاذهما"، مبينا أن "المركبة انحرفت عن مسارها إلى داخل النهر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نهاية مأساوية لشابين سقطت عجلتهما في نهر ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نهاية مأساوية لشابين سقطت عجلتهما في نهر ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).