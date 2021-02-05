سيول غزيرة في الأردن توقع ثلاثة قتلى

2021/02/05 | 19:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

تمكنت فرق الدفاع المدني والإنقاذ وقوات البادية الأردنية، من العثور على جثث ثلاثة مفقودين جرفتهم السيول، فجر الجمعة، في منطقةالرويشد القريبة من مثلث الحدود ال،ردنية العراقية السورية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق البحث والإنقاذ وشرطة البادية الملكية، عثرت على الجثث، من خلال البحث فيالمنطقة وتمشيطها.

ونقلت مراسل سكاي نيوز عربية عن المسؤول الأردني قوله إن جثث الضحايا تم نقلها إلى المستشفى.

وكان الامن العامة لأردني قال إن فرق البحث والإنقاذ تواصل تمشيط منطقة واسعة للبحث عن ثلاثة اشخاص حاصرتهم السيول في منطقةالرويشد.

ويشهد الأردن منذ يومين حالة من عدم الاستقرار الجوي، مما أدى لهطول أمطار غزيرة في مناطق الجنوب والشرق وبدرجات متفاوتة فيالوسط والشمال.

وبحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، فإن بلاغاً ورد، فجر الجمعة، بشأن محاصرة السيول لمركبة بداخلها ثلاثة أشخاص.

وأضاف الناطق الاعلامي أنه عُثر على جثة تعود لشخص كان قد توجه لمساعدة المحاصرين وتبين أنه شقيق أحدهم .

وأكد الناطق الإعلامي أن فرق البحث والإنقاذ من الدفاع ومجموعات من شرطة البادية ما زالت تواصل عملياتها بتمشيط المنطقة وبمساندةمن طائرة مروحية وغطاسين وآليات معدة لتلك الغاية.

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