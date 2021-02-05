المصرف العقاري يعلن اطلاق قروض الاسكان

2021/02/05 | 19:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن المصرف العقاري عن اطلاق قروض الاسكان بدءا من الاسبوع المقبل .وقال المصرف في بيان ، انه سيقوم ، بدءا من الاسبوع المقبل ، باطلاق قرض مبادرة البنك المركزي العراقي لشراء وحدات سكنية على نوعين، قرض شراء وحدات سكنية بمبلغ 100 مليون دينار، وقرض شراء وحدات سكنية ضمن المجمعات السكنية الاستثمارية بمبلغ 125 مليون دينار ، بمدة سداد 20 سنة"./ انتهى

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