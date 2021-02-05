مصرع شخصين جراء سقوط مركبتهما في نهر اروائي في ديالى

2021/02/05 | 19:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / لقي شخصان مصرعهما في حادث سير شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر محلي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان شخصين لقي حتفهما جراء سقوط مركبتهما في نهر اروائي ، بعد انحرافها عن مسارها باطراف ناحية الوجيهية شمال شرق بعقوبة ".واضاف :" ان الجثتين نقلتا الى دائرة الطب العدلي بعد انتشالهما من قبل فرق الدفاع المدني والاهالي "./انتهى

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