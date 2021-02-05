2021/02/05 | 19:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل، تفكيكها شبكة للاتجار بالنساء والدعارة، واعتقال جميع أفرادها.

شرطة المحافظة قالت في بيان، ان المجموعة مؤلفة من سبعة أشخاص جميعهم من خارج الإقليم وأحدهم يحمل الجنسية السورية، متورطة بجرائم البغاء والسمسرة والمتاجرة بالنساء اللواتي تركن منازلهم بسبب مشكلات عائلية، بهدف ممارسة اعمال منافية للأخلاق والقانون، مشيرة الى إحالة أفراد العصابة الى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات بحقهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفكيك شبكة للاتجار بالنساء والبغاء مؤلفة من سبعة أشخاص في أربيل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفكيك شبكة للاتجار بالنساء والبغاء مؤلفة من سبعة أشخاص في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).