سلطات الإقليم تغلق معبر فيشخابور الحدودي مع سوريا لأسباب فنية وتنظيمية

2021/02/05 | 19:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات في اقليم كردستان، إغلاق معبر فيشخابور الحدودي مع سوريا لعدة أيام لأسباب فنية.

ادارة المعبر أكدت في بيان، ان المعبر سيتم اغلاقه امام المسافرين مع استمرار حركة التبادل التجاري، مبينة ان سبب اغلاق المعبر يعود الى تجديد النظام الالكتروني فيه، اضافة الى اعادة تثبيت وتأهيل عدد من الاقسام، نافية في الوقت ذاته ان يكون الاغلاق نتيجة عامل سياسي.

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