“لكي لاتخسر أحبابك”.. وزارة الصحة تنشر عدة وصايا “ضرورية”

2021/02/05 | 19:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشرت وزارة الصحة اليوم الجمعة، صورًا تتضمنت تعليمات وقائية لمنع تفشي فيروس كورونا والاصابة به، وذلك بعد عودة تسجيل العراق اراقامًا الفية للاصابات.خسر

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