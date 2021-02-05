جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية الداخلية والخارجية ليوم غد السبت

2021/02/05 | 19:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز نشرت شركة الخطوط الجوية العراقية، الجمعة، جدول الرحلات الداخلية والخارجية ليوم غد السبت عبر مختلف المطارات العراقية. ويظهر الجدول، الذي حصل عليه ” النور نيوز”، 29 رحلة جوية ستنطلق السبت داخليا وخارجياً، فيما حمل توجيهاً بضرورة اتباع الإجراءات الصحية لضمان سلامة المسافرين.

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