إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات عنيفة مع الاحتلال وشهيد برصاص المستوطنين في الضفة

2021/02/05 | 19:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم الجمعة في مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال خلال احتجاجات مناهضة للاستيطان، كما استشهد فلسطيني برصاص المستوطنين في الضفة الغربية.واندلعت الاحتجاجات عقب صلاة الجمعة في محافظات رام الله ونابلس وقلقيلية.ففي بلدة دير جرير شرق مدينة رام الله وسط الضفة، اندلعت صدامات عنيفة بين متظاهرين مواطنين فلسطينيين وجيش الاحتلال الذي استخدم …

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