الإعلان عن تأسيس “حشد خدمي” بمشاركة عدة جهات

2021/02/05 | 19:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز اعلنت لجنة الخدمات النيابية، الجمعة، تشكيل حشد خدمي في العاصمة بغداد. وقال عضو اللجنة جاسم البخاتي، في تصريح للوكالة الرسمية، إنه “تم الاتفاق على تشكيل حشد وطني خدمي في بغداد، يشمل وزارتي الإعمار والإسكان والصناعة وأمانة بغداد والحشد الشعبي”. وأضاف أن “مهمة هذا الحشد، هو توفير عدد كبير من المعامل الاسفلت والمباشرة …

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