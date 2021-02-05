نائب عن سائرون: إشكالية الإقليم تؤخر إقرار الموازنة لعدة أيام

2021/02/05 | 19:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أكد النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، اليوم الجمعة، أن إقليم كردستان لغاية الآن لم يكشف عن ما بذمته المالية إلى بغداد، فيما أشار إلى أن ذلك سيؤخر إقرار الموازنة لعدة أيام.

وقال الزيادي لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة ولا يوجد اي تأخير فيها وهي مستمرة لعدة شهور كون المبالغ المالية موجودة، حتى وأن تأخر التصويت على الموازنة العامة".

واضاف ان" الموازنة فيها اختلاف كبير بين الكرد واللجنة المالية والأطراف السياسية، لذلك فهي بحاجة لتوافق سياسي ووقت أكثر للتصويت عليها".

واشار الى ان" الإقليم لم يسدد الديون من عام 2003 وإلى الآن"، موضحا أن "الاشكالية تتعلق بكشف الإقليم ما بذمته المالية من موارد غير نفطية لبغداد، وأن لغاية الآن لا توافقات بشأن هذا الملف، وبالتالي ستتأخر الموازنة لعدة أيام أخرى".

وفي وقت سابق، أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، أن الموازنة العامة لعام 2021 ستكون ضامنة لحقوق المواطنين من زاخو للبصرة.

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