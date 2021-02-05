ثاني محافظة تعطّل الدوام في المدارس غداً بسبب سوء الأحوال الجوية

2021/02/05 | 19:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قررت حكومة النجف المحلية، الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس بسبب سوء الاحوال الجوية.

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وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ النجف لؤي الياسري، في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه (5 شباط 2021)، أنه "بسبب سوء الاحوال الجوية والمتوقع، تم التوجيه بتعطيل الدوام الرسمي للمدارس الحكومية والاهلية في عموم المحافظة ليوم غد السبت".

وأعلنت الحكومة المحلية في الديوانية، اليوم الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة، إثر ارتفاع مناسيب المياه بسبب موجة الأمطار الأخيرة.

وذكر المحافظ زهير الشعلان في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه (5 شباط 2021)، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في كافة مدارس المحافظة يوم غد السبت جراء ازدياد كميات الأمطار المتساقطة على الديوانية".

وأكد الشعلان أن "هذا القرار يأتي حفاظا صحة وسلامة ابنائنا التلاميذ والطلبة".

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