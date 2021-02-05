نفط ميسان والزوراء يتقاسمان نقاط المباراة

2021/02/05 | 19:47 - المصدر: سفن سكاي

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تقاسم الزوراء و فريق نفط ميسان نقاط مباراتهما التي اقيمت على اديم ملعب الشعب الدولي لصالح الجولة 17 من دوري الكرة الممتاز بعد التعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

وسجل هدف نفط ميسان اللاعب جعفر كاظم الذي تمكن من التسجيل في الدقيقة (79) وبينما تلفظ المباراة انفاسها الاخيرة تمكن نجم شوان من تعديل النتيجة برأسية سكنت الشباك عند الدقيقة (95)

وبات رصيد نفط ميسان 24 نقطة في المركز الثامن، فيما اصبح رصيد الزوراء عند النقطة 32 في المركز الثالث.

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