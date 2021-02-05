2021/02/05 | 19:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن المصرف العقاري، اليوم الجمعة، المباشرة في إطلاق القروض الإسكانية بمدة سداد 20 سنة.

وقال بيان لاعلام المصرف، ان “المصرف العقاري يباشر إطلاق القروض الإسكانية بمدة سداد 20 سنة”.

واضاف ان “القرض على نوعين، الاول قرض شراء وحدات سكنية بمبلغ 100 مليون دينار ، والثاني قرض شراء وحدات سكنية ضمن المجمعات السكنية الاستثمارية بمبلغ 125مليون دينار“.

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