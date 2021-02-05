2021/02/05 | 19:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف – المركز الخبري وجهت محافظة النجف، اليوم الجمعة، بتعطيل الدوام يوم غد السبت في المدارس الأهلية والحكومية بسبب سوء الأحوال الجوية.وقالت المحافظة في بيان تلقاه (المركز الخبري الوطني) إن “محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري يوجه بتعطيل الدوام الرسمي للمدارس الحكومية والاهلية في عموم المحافظة ليوم غد السبت 6/2/2021”.واضاف أن ذلك جاء “بسبب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجف تتخذ قراراً مشابها للديوانية..



سوء الأحوال الجوية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف تتخذ قراراً مشابها للديوانية.. سوء الأحوال الجوية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف تتخذ قراراً مشابها للديوانية.. سوء الأحوال الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).