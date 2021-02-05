2021/02/05 | 19:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / خاص كشف وزير التجارة العراقي علاء احمد، اليوم الجمعة، عن تفاصيل شحنة الزيت والشاي المنتهي الصلاحية منذ 11 عاماً، لافتا الى ان 30 الف طن من الزيت كلفة الطن الواحد منها 1900 دولار.وقال وزير التجارة في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني”، ان “وزارة التجارة تعاقدت عام 2008 مع شركات ماليزية لتجهيزها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التجارة يوضح لـ(المركز الخبري) ملابسات شحنة الزيت والشاي الإكسباير المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التجارة يوضح لـ(المركز الخبري) ملابسات شحنة الزيت والشاي الإكسباير) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التجارة يوضح لـ(المركز الخبري) ملابسات شحنة الزيت والشاي الإكسباير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).