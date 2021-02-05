العراق يتخذ إجراءات مشدّدة كي لا يفقد السيطرة على كورونا

2021/02/05 | 19:53 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّلت الإصابات اليومية لفيروس كورونا، قفزة في المحافظات العراقية، الجمعة، متجاوزة 1500 إصابة في عموم المحافظات، بعد انخفاضها خلال الفترة السابقة دون الـ 1000 إصابة، فيما لوحت وزارة الصحة بإجراءات مشددة للسيطرة على الوباء.

ووفقا للتقرير الوبائي اليومي الذي تصدره الوزارة، فإنه "تم تسجيل 1534 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في عموم مناطق البلاد"، مبينا أن "حالات التعافي تراجعت مقابل الإصابات، إذ تعافى 1188 مصابا، فيما توفي 12 مريضا".

واستنادا للمصدر نفسه، فقد بلغ إجمالي الإصابات في العراق، منذ بداية دخول الفيروس، وحتى اليوم 625756 إصابة، بينما تعافى منهم 598174، وتوفي 13103.

في الأثناء، لوّحت الوزارة بـ"اتخاذ إجراءات أشد صرامة للحد من تفشي الفيروس، والحيلولة دون فقدان السيطرة على الوضع الوبائي في البلاد".



وقالت في بيان اليوم، "نجدد دعوتنا إلى المواطنين كافة والمؤسسات الحكومية والأهلية بأشكالها إلى تطبيق الإجراءات الوقائية والالتزام التام بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين"، مؤكدة أنها "ستعمل من خلال اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية على تفعيل حزمة من الإجراءات الوقائية خلال الأيام القادمة لكسر سلسلة انتقال العدوى، وفي حال استمرار الإصابات بالارتفاع فسنضطر إلى اتخاذ قرارات أكثر شدة وصرامة، لمنع تفاقم الوضع الوبائي وحماية المؤسسات الصحية من فقدان السيطرة على الوضع".

إلى ذلك، قررت الحكومة الصينية التبرع بـ 50 ألف جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا، للعراق وفقا لما أعلنته سفارتها ببغداد، أمس الخميس.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه "في الوقت الحالي، يحافظ الجانب الصيني مع الجانب العراقي على التواصل الوثيق بشأن نقل اللقاحات وتسليمها، والتي تبلغ 50 ألف جرعة"، مبينة أنه "في عام 2020، لمواجهة تحدي الجائحة، ساعد الشعبان الصيني والعراقي بعضهما البعض، وبذلا قصارى الجهود للتغلب على الصعوبات معاً، ومارسا مفهوم مجتمع تتوفر فيه الصحة للجميع بإجراءات عملية".

ومن المقرر أن يبدأ العراق برنامج تطبيق اللقاح للوقاية من الفيروس، في شهر مارس/ آذار المقبل، بحسب تصريحات لمسؤولين في وزارة الصحة.

وكان وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، قد حذّر، الأسبوع الماضي من احتمال إعادة فرض حظر التجوّل، في حال استمرار الزيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، مهدداً باتخاذ إجراءات قانونية ضدّ المؤسسات والأشخاص المخالفين للإجراءات الوقائية.

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