بايدن: تقرير الوظائف يؤكد الحاجة لإقرار حزمة تحفيزية

2021/02/05 | 19:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن تقرير الوظائف خلال الشهر الماضي يؤكد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات صارمة من قبل الكونجرس بشأن مشروع قانون لتخفيف

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