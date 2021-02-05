"الصحة" العراقية تحذر من فقدان السيطرة على وباء كورونا وتعتزم فرض إجراءات وقائية

2021/02/05 | 19:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حذرت وزارة الصحة والبيئة العراقية من خطورة انتشار فيروس كورونا في الدولة، وإمكانية فقدان السيطرة أمام وباء "كوفيد -19".وأكدت وزارة الصحة والبيئة، في بيان صادر، اليوم الجمعة، على جاهزيتها في مجال الخدمات التشخيصية والعلاجية والتوعوية، مشيرة …

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