الزوراء ينجو من فخ نفط ميسان في ممتاز الكرة

2021/02/05 | 19:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بعدادنجا فريق الزوراء من فخ الخسارة امام ضيفه نفط ميسان، بعدما تعادل معه بهدف لمثله، اليوم الجمعة.

واقيمت المباراة على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الاسبوع السابع عشر من دوري الكرة الممتاز.

وافتتح نفط ميسان التسجيل اولاً عن طريق جعفر كاطع في الدقيقة 78، فيما عدل الزوراء النتيجة عن طريق نجم شوان في الدقيقة 94.

وبهذا التعادل اصبح رصيد الزوراء 32 نقطة في المركز الثالث، فيما بلغ نفط ميسان النقطة 24 في المركز الثامن.



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