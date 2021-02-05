بالصورة.. مصرع شابين بانقلاب مركبة في ” نهر العزية” بديالى

2021/02/05 | 19:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اكد مدير ناحية الوجيهية في ديالى حاتم التميمي، الجمعة، مصرع شابين في انقلاب مركبة يقودانها في نهر شرقي الناحية.

وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مركبة مسرعة انحرفت عن مسارها على طريق زراعي وانقلبت في نهر العزية شرقي الوجيهية ما ادى الى مصرعهما لافتا الى ان محاولات الاهالي انقاذ الشابين لم تفلح”.

واضاف التميمي،ان” جثامين الشابين تم نقلهما الى الطبابة العدلية”.

وتعاني ديالى من معدلات عالية لحوادث الطرق في السنوات الاخيرة”انتهى 25 ف

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