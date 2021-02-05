ارتفاع اسعار النفط لاعلى مستوى في عام

2021/02/05 | 19:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، لأعلى مستوياتها في عام، لتلامس الـ 60 دولارا للبرميل، بعد ظهور مؤشرات قوية حول نمو قوي للاقتصاد الاميركي، واستمرار تعهد مجموعة أوبك+ وحلفائها بكبح إمدادات الخام.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو ما يعادل 0.5% إلى 59.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغت مستوى مرتفعا عند 59.41 دولار وهو أعلى مستوياتها منذ 20 فبراير/شباط من العام الماضي.



ويمضي برنت على مسار الارتفاع 6% في الأسبوع الحالي، ليسجل ارتفاعا بنسبة 6% خلال الاسبوع الحالي.

كما وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 56.52 دولار للبرميل بعد أن لامست المستوى المرتفع البالغ 56.84 دولار، ويتجه الخام القياسي لتحقيق مكسب أسبوعي بنسبة 8 بالمئة.

وقالت محللة الطاقة فاندانا هاري، ان "زيادة الثقة في تحسن الاقتصاد والتعافي الوشيك للطلب على النفط حافزان كبيران لارتفاع اسعار النفط للخام".

ا.ح

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