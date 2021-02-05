تشكيل حشد خدمي لإكساء الشوارع في بغداد

2021/02/05 | 19:53 - المصدر: NRT عربية

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منذ 21 دقیقة

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أعلنت لجنة الخدمات النيابية، الجمعة، الاتفاق على تشكيل حشد خدمي لإكساء الشوارع في العاصمة بغداد.

وذكر عضو اللجنة، جاسم بخاتي، لوسائل اعلام شبه حكومية اليوم، (5 شباط 2021)، إنه "تم الاتفاق على تشكيل حشد وطني خدمي في بغداد، يشمل وزارتي الإعمار والإسكان والصناعة وأمانة بغداد والحشد الشعبي".

وأضاف بخاتي، أن "مهمة هذا الحشد، هو توفير عدد كبير من المعامل الاسفلت والمباشرة بعملية إكساء واسعة للمناطق التي تم إدراجها من قبل وزارة التخطيط بالإضافة إلى الشوارع المهمة".

وتابع، أن "أمانة بغداد بدأت بالخطوات في كل مناطق بغداد تفاديا لمشاكل تقادم الطرق وانعكاسها على الواقع الخدمي في العاصمة".

وأوضح بخاتي، أن "محافظة بغداد خصص لها مبلغ يصل إلى 400 مليار دينار، 70% منه لإكمال المشاريع المتوقفة والمتلكئة، و30% المتبقية لتطوير الطرق في أطراف بغداد والمناطق الزراعية".

وأشار الى "تخصيص أموال من موازنات تنمية الأقاليم للمحافظات للنهوض بواقعها بما يتناسب مع الحجم السكاني لهذه المحافظات".

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