تعطيل دوام المدارس في النجف بسبب سوء الأحوال الجوية

2021/02/05 | 19:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت إدارة النجف، اليوم الجمعة، تعطيل دوام المدارس في المحافظة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ النجف، لؤي الياسري، أن الاخير "وجه بتعطيل الدوام الرسمي للمدارس الحكومية والاهلية في عموم المحافظة ليوم غد السبت 6/2/2021، بسبب سوء الاحوال الجوية والمتوقع استمرار الامطار حتى يوم غد".

وقررت محافظة الديوانية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس بسبب ارتفاع مناسيب المياه في الشوارع.

وقال مصدر مطلع، لـ(بغداد اليوم)، "محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، قرر تعطيل الدوام الرسمي في كافة مدارس المحافظة يوم غد السبت جراء ازدياد كميات الأمطار المتساقطة على الديوانية".

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