قروض جديدة للإسكان تصل الى 120 مليون دينار وبمدة سداد 20 عاماً

2021/02/05 | 19:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أطلق المصرف العقاري، اليوم الجمعة، القروض الاسكانية، وبمدة سداد تصل إلى 20 سنة.

وذكر اعلام المصرف في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "المصرف العقاري سيقوم اعتبارا من الأسبوع المقبل بأطلاق قرض مبادرة البنك المركزي العراقي قرض شراء وحدات سكنية وتكون على نوعين".

وأضاف البيان، أن "قرض شراء وحدات سكنية سيكون بمبلغ 100 مليون دينار"، مشيرا الى ان "قرض شراء وحدات سكنية ضمن المجمعات السكنية الاستثمارية سبمبلغ 125مليون دينار، ومدة السداد 20 سنة".

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