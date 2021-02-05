نفط ميسان يهدي تعادله مع الزوراء للجوية متصدر الدوري الممتاز

2021/02/05 | 19:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أهدى فريق نفط ميسان بكرة القدم اليوم الجمعة ( 5 شباط 2021) تعادله 1 – 1 مع الزوراء الى الجوية حيث تخلص الاخير من أحد مطارديه على الصدارة ، في لقاء جرى على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الجولة 17 بدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،" الشوط الاول شهد أفضلية للزوراء، وقاد هجمات عدة على مرمى نفط ميسان، خاصة من جانب اليسار والصعود المتواصل لضرغام اسماعيل من الخط الخلي، ورفد الخط الامامي الضاغط والمؤلف من حسين علي ومهدي كامل والمهاجم الصريح مهند عبد الرحيم، امام المد الزورائي لم يبخل نفط ميسان بين الحين والاخر في قيادة هجمات مرتدة اخطرت الحارس جلال حسن، الا ان التعادل السلبي إستمر حتى نهاية الشوط".

وأضاف،" الزوراء تراجع في الشوط الثاني من حيث الاداء الفني والضغط وتهديد مرمى نفط ميسان، مما منح الاخير حرية التحرك داخل الملعب ، وهدف التقدم للفريق الميساني عند الدقيقة 78، جاء بواسطة جعفر كاطع، وحاول الزوراء البحث عن التعادل وتحقق ذلك بالفعل في الوقت القاتل وعند الدقيقة قبل الاخيرة من الوقت بدل الضائع، جاء بواسطة نجم شوان، وانتهاء اللقاء 1-1.

وبهذا التعادل ، أصبح رصيد الزوراء 32 نقطة والمركز الثاني، وهو نفس رصيد الشرطة الثالث، وبفارق ثلاث نقاط عن الجوية المتصدر.

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