النجف تعطل الدوام في المدارس غدا السبت بسبب سوء الاحوال الجوية

2021/02/05 | 19:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف /نينا / اعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري عن تعطيل الدوام الرسمي للمدارس الحكومية والاهلية في عموم المحافظة يوم غد السبت ، بسبب سوء الاحوال الجوية ./انتهى

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