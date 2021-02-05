الحشد الشعبي يتعهد بابعاد مظاهر الغرق بمياه الامطار عن بغداد

2021/02/05 | 19:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تعهد الحشد الشعبي، بابعاد مظاهر الغرق بفعل مياه الامطار عن مدينة بغداد.وقال مدير الهندسة العسكرية في هيئة الحشد الشعبي نعمة الكوفي، حسب بيان لاعلام الحشد :" ان خطوات كبيرة انجزت بتعاون الهندسة العسكرية والدعم اللوجستي مع أمانة بغداد لحماية العاصمة من الغرق بمياه الأمطار”.واكد الكوفي :" ان غرق بغداد بات من الماضي بعد اجراءات حقيقية وبنيوية استمرت ثلاث سنوات" ، مشيرا الى :" ان الحشد الشعبي عمل على تعزيز البنى التحتية لبلديات جانبي الكرخ والرصافة ، و قام باستحداث خطوط مجارٍ جديدة وتوفير مصادر الطاقة للحفاظ على استمرار عمل محطات تصريف المياه القديمة، اضافة الى تنظيف وتأهيل الخطوط الرئيسة ومنها خط زبلن المهم".وتابع :" عالجنا بشكل نهائي كل الاسباب التي كانت تؤدي لغرق العاصمة ، وان الحشد ، باشراف الامانة ، اخرج بغداد من قائمة المدن التي تتعرض للغرق بسبب الامطار مهما كانت كمياتها ، والى الابد"./ انتهى

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